Российский «Суперкам» покажут в Абу-Даби

«Беспилотные системы» покажут дрон Supercam S350 на выставке в Абу-Даби Группа компаний (ГК) «Беспилотные системы» покажет беспилотник двойного назначения Supercam S350 («Суперкам»), который применяют в ходе спецоперации, на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).