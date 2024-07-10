В омских лесах сутки ищут 85-летнего мужчину - вчера он уехал с желтым бидоном в лес за ягодами и не вернулся.
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В омских лесах сутки ищут 85-летнего мужчину - вчера он уехал с желтым бидоном в лес за ягодами и не вернулся.