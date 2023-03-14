Мэр Белгорода Демидов: Пострадавших после падения осколков сбитых ПВО ракет нет

Белгородский градоначальник Валентин Демидов поделился информацией о том, что местные жители не получили ранений из-за рухнувших частей запущенной нацистами киевского режима ракеты, которую успешно поразили силы противовоздушной обороны России.
Белгородский градоначальник Валентин Демидов поделился информацией о том, что местные жители не получили ранений из-за рухнувших частей запущенной нацистами киевского режима ракеты, которую успешно поразили силы противовоздушной обороны России.
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