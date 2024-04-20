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Тренер "Ахмата" Адиев: победа над ЦСКА поможет в плане психологии

Тренер "Ахмата" Адиев: победа над ЦСКА поможет в плане психологии

Главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что победа над армейцами поможет команде выбраться из тяжелого положения в турнирной таблице.

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