Тренер "Ахмата" Адиев: победа над ЦСКА поможет в плане психологии

Главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА заявил, что победа над армейцами поможет команде выбраться из тяжелого положения в турнирной таблице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии