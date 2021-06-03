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Доходы руководства избиркома и штрафы за парковку у парка Победы — темы дня

Доходы руководства избиркома и штрафы за парковку у парка Победы — темы дня

Доходы выросли Руководители Избирательной комиссии Белгородской области отчитались о доходах в насыщенном 2020 году, когда состоялись голосование по поправкам к Конституции РФ, выборы депутатов облдумы VII созыва и довыборы в горсовет Белгорода.

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