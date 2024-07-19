Жильцы начали заселяться в новостройку на 1-й улице Машиностроения

В Южнопортовом районе передали под заселение вторую новостройку, возведенную по программе реновации. Двухсекционное здание с подземной автостоянкой расположено по адресу: 1-я улица Машиностроения, дом 5а.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии