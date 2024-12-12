Педагог дала советы по поддержке ребенка во время экзаменов

В период подготовки к экзаменам родители испытывают не меньше волнения, чем их дети. Им хочется оказать поддержку и предпринять какие-либо действия, чтобы помочь ученику справиться с огромным объемом предстоящей работы.
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