Самоунижение: что такое дисбаланс самооценки?

Самоунижение в психологии — это мысли и действия направленные на принижение собственной значимости и масштаба личности, выражающиеся в обесценивании своих достоинств, оскорблении самого себя и внутреннем признании ничтожества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии