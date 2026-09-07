Как ТЦК нарушает права студентов без диплома? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему отчисление из вуза не делает образование непоследовательным? Какой законопроект хотят принять, чтобы убрать манипуляции с отсрочками? Что делать студенту, если ТЦК отказывает в праве на отсрочку? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.