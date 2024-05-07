Мутационные профили лабораторных и природных штаммов кишечной палочки оказались схожи

Результаты представлены в журнале Genome Biology and Evolution. «Мутации возникают либо в процессе репликации — копирования ДНК, либо во время ее репарации — „починки“ ДНК из-за разрыва или других нарушений.
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