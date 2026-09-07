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Ученые назвали витамин D, связанный со снижением риска жировой болезни печени

Ученые назвали витамин D, связанный со снижением риска жировой болезни печени

Ученые выяснили, что высокий уровень витамина D в крови может быть связан с более низким риском метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD).

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