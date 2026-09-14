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Царьград

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В Новосибирске курьер застрял в дверях лифта: спасён спасателями

В Новосибирске курьер застрял в дверях лифта: спасён спасателями

В Новосибирске курьер, доставлявший заказ, оказался заблокирован в дверях лифта. Инцидент произошёл в тот момент, когда мужчина покинул кабину, а створки начали смыкаться.

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