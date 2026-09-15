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Компоненты авиадвигателей для «Суперджетов» и МС-21 начали выпускать в Москве

Компоненты авиадвигателей для «Суперджетов» и МС-21 начали выпускать в Москве

На территории ОДК-Салют в Москве Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла производственно-технологический центр «Рычаги и кронштейны» площадью более 10 тыс.

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