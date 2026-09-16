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«Вперед в будущее: как ИИ меняет наш опыт взаимодействия с городом»

«Вперед в будущее: как ИИ меняет наш опыт взаимодействия с городом»

Летающие авто, роботизированный сервис и супер высокие небоскребы – это то, как представляли себе город будущего создатели киновселенных конца прошлого века.

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