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Лидер группы «Ва-БанкЪ» Скляр раскрыл, на что шла Пугачева ради титула Примадонны

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Скляр раскрыл, на что шла Пугачева ради титула Примадонны

Заслуженный артист России и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр, с 2014 года активно поддерживающий жителей Донбасса, в недавнем интервью проекту «Эмпатия Манучи» поделился своим мнением о действиях Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала специальной военной операции.

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