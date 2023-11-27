Классические рок-треки прошедшей недели

Когда Kiss, спотыкаясь, приближаются к финишу в Мэдисон Сквер Гарден, возникает соблазн задаться вопросом, кто подхватит рок-н-ролльную эстафету и побежит с ней неделю спустя, и сегодня у нас есть несколько старых соперников и несколько новых.
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