Классические рок-треки прошедшей недели

Когда Kiss, спотыкаясь, приближаются к финишу в Мэдисон Сквер Гарден, возникает соблазн задаться вопросом, кто подхватит рок-н-ролльную эстафету и побежит с ней неделю спустя, и сегодня у нас есть несколько старых соперников и несколько новых.