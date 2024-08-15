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Заявление Белоусова не помогло. Почему мы еще больше проигрываем войну дронов

Заявление Белоусова не помогло. Почему мы еще больше проигрываем войну дронов

Не так давно все мы успели порадоваться заявлению министра обороны Андрея Белоусова: "Количество FPV-дронов в российских войсках резко увеличилось, военным передают по 4 тыс.

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Комментарии
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М
ММ
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2 час.
НМ
Наталия Маркелова
Никогда, во все века, Россия  ВОЙНЫ  НЕ ПРОИГРЫВАЛА !!!   Учите матчасть и будьте сдержанее. В ВОВ   Красная Армия проигрывала много боёв, врао дошёл до Волги.  Но именно там. ( &quot; проигрывая войну&quot;) Россия вытащила из груды развалин Паулюса и пошла дорогой ПОБЕДЫ !!!                               Тактические неудачи  -  это не &quot; Россия проигрывает войну&quot;!!!!, это нормальный зод любой войны. Потери, к сожалению, тоже военнынные.                          Но других дорог к Победе  ( в войне, а не в бою!) просто не существует.                           Все, считающие иначе,  идите в военкоматы и покажите, КАК ПРАВИЛЬНО  нужно выигрывать войны !!!
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2 час.
Вектор
Очередная попытка разогнать панические настроения у населения.
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1 час.

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