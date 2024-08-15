Заявление Белоусова не помогло. Почему мы еще больше проигрываем войну дронов

НМ

Наталия Маркелова

Никогда, во все века, Россия ВОЙНЫ НЕ ПРОИГРЫВАЛА !!! Учите матчасть и будьте сдержанее. В ВОВ Красная Армия проигрывала много боёв, врао дошёл до Волги. Но именно там. ( " проигрывая войну") Россия вытащила из груды развалин Паулюса и пошла дорогой ПОБЕДЫ !!! Тактические неудачи - это не " Россия проигрывает войну"!!!!, это нормальный зод любой войны. Потери, к сожалению, тоже военнынные. Но других дорог к Победе ( в войне, а не в бою!) просто не существует. Все, считающие иначе, идите в военкоматы и покажите, КАК ПРАВИЛЬНО нужно выигрывать войны !!!