Не так давно все мы успели порадоваться заявлению министра обороны Андрея Белоусова: "Количество FPV-дронов в российских войсках резко увеличилось, военным передают по 4 тыс.
Заявление Белоусова не помогло. Почему мы еще больше проигрываем войну дронов
Комментарии
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М
ММ
Наши программисты - лучшие в мире! Не в элементной базе дело. Сейчас почти всё делается программно!
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2 час.
НМ
Наталия Маркелова
Никогда, во все века, Россия ВОЙНЫ НЕ ПРОИГРЫВАЛА !!! Учите матчасть и будьте сдержанее. В ВОВ Красная Армия проигрывала много боёв, врао дошёл до Волги. Но именно там. ( " проигрывая войну") Россия вытащила из груды развалин Паулюса и пошла дорогой ПОБЕДЫ !!! Тактические неудачи - это не " Россия проигрывает войну"!!!!, это нормальный зод любой войны. Потери, к сожалению, тоже военнынные. Но других дорог к Победе ( в войне, а не в бою!) просто не существует. Все, считающие иначе, идите в военкоматы и покажите, КАК ПРАВИЛЬНО нужно выигрывать войны !!!
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2 час.
Вектор
Очередная попытка разогнать панические настроения у населения.
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1 час.
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