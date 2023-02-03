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Корпуса альбомной фабрики Бехли XIX века уйдут с молотка за 230 млн рублей

Бывшее предприятие у «Невской ратуши» в Центральном районе Петербурга выставили на торги. Комплекс является вновь выявленным объектом культурного наследия регионального значения, он состоит из трех зданий и двух земельных участков площадью 1,5 тыс.

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