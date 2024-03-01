В Кинешме 1 марта мэрия ограничит движение транспорта перед Кузнецким мостом

Власти рассказали, из-за чего будет затруднён проезд и сколько продлятся ограничения.Администрация Кинешмы предупредила автомобилистов города, что в первый день весны будет ограничено движение легкового транспорта на подъезде к Кузнецкому мосту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии