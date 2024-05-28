Путин заявил о признании Россией «Талибана»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что движение «Талибан» теперь является властью в Афганистане. По его словам, которые приводят российские СМИ, РФ надо исходить из сложившихся реалий и выстраивать с ним отношения.
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