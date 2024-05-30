Новую детскую площадку открыли в деревне Дубнево

Торжественное открытие детской игровой площадки на улице Новые дома прошло в деревне Дубнево. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских посетил мероприятие и оценил комплексное благоустройство территории.
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