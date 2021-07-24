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Россия завоевала золото Олимпиады-2020 в первом же розыгрыше наград

Россия завоевала золото Олимпиады-2020 в первом же розыгрыше наград

Российская спортсменка Анастасия Галашина на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), проходящем в Асаке (Япония) на арене "Асака Шутинг Рейндж", выиграла серебряные медали, проиграв китаянке Цянь Ян лишь 7 десятых пунктов.

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