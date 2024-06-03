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Ozon меняет правила оплаты товаров для бизнеса

Ozon меняет правила оплаты товаров для бизнеса

Площадка, вводя новое правило, хочет продвинуть свой банк среди юридических лиц. Эксперты говорят, что от такого расклада не выиграет никто: ни сам маркетплейс, ни продавцы, ни корпоративные клиентыOzon предупредил юридические лица, что с 1 июля способ оплаты товаров по счету «будет доступен только при наличии расчетного счета в Ozon Банке для бизнеса».

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