Ozon меняет правила оплаты товаров для бизнеса

Площадка, вводя новое правило, хочет продвинуть свой банк среди юридических лиц. Эксперты говорят, что от такого расклада не выиграет никто: ни сам маркетплейс, ни продавцы, ни корпоративные клиентыOzon предупредил юридические лица, что с 1 июля способ оплаты товаров по счету «будет доступен только при наличии расчетного счета в Ozon Банке для бизнеса».