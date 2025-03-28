Виктор Мальцев: как учитель Чкалова стал главным лётчиком-предателем СССР

Некогда Виктор Мальцев учил летать самого Валерия Чкалова, который стал Героем Советского Союза. Возможно, имя Мальцева оказалось бы в списках заслуженных летчиков, если бы в 1941 году он не перешел на сторону нацистов.
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