Фигурантка дела о бронежилетах Антонова заключила контракт на службу в зоне СВО

Финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова, являющаяся фигурантом уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, заключила контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО.
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