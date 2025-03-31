Джокович уступил 19-летнему Меншику в финале турнира в Майами

37-летний сербский теннисист Новак Джокович, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог завоевать сотый титул в карьере, уступив в финале 19-летнему Якубу Меншику из Чехии.
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