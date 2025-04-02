Суарес мог перейти в «Арсенал» в 2013-м: «Джеррард сказал: «Останься в «Ливерпуле» и получишь предложения от больших клубов – «Реала», «Барсы», «Баварии»

«В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они выступали в Лиге чемпионов каждый год. Они были готовы заплатить за меня большую сумму, но переход из «Ливерпуля» в «Арсенал» считался в Англии не лучшей идеей.
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