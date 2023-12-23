Депутат Милонов рассказал, как государство будет бороться с абортами

С запретом движения ЛГБТ* борьба за здоровье нации не закончена. Об этом в интервью aif.ru заявил депутат Госдумы, зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
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