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Плющев про ИИХФ: «У них много карликов, выступающих против России – видят в нас конкурентов и боятся. Дурость зашкаливает, они уже не раз стреляли себе в ногу»

Бывший главный тренер сборной России  Владимир Плющев прокомментировал решение ИИХФ о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года.

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