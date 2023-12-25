Вы требовали прекратить отток капиталов из России? Ваше желание сбудется!

Вчера 8,1K прочитали А помните, как многие наши граждане, возмущённые заморозкой половины наших валютных запасов на Западе, сгоряча требовали отобрать все производства, принадлежащие западным инвесторам, а также запретить нашим компаниям выплачивать инвесторам из недружественных стран дивиденды? Это было, возможно, и справедливое требование, но юридически незаконное и стратегически неверное.