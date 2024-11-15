В январе-августе главными покупателями газа из России в ЕС стали Франция и Венгрия

На третьем месте расположилась Испания Главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе-августе этого года стали Франция, Венгрия и Испания — на эти три государства пришлось чуть более половины всего импорта из России, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
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