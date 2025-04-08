Глава ВОЗ Гебрейесус назвал новую пандемию неизбежной

Новая глобальная пандемия обязательно будет, поэтому к ней нужно подготовиться. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его предупреждение опубликовали на сайте ВОЗ.
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