Северное Медвед...
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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

Социальные учреждения Северного первыми начнут получать отопление

В Москве начнут включать отопление 3 октября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. — В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы.

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