Кооперативный гараж Виктора был известен многим в нашем городке как «Кабачок 13 стульев». В то время на телевидении шла с успехом такая популярная передача.
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