Росгвардия принимает участие в охране иконы Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя

Накануне Рождества Христова сотрудники московской Росгвардии обеспечили безопасность иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева при транспортировке из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра Грабаря в Храм Христа Спасителя.
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