Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Правильно,это просроченый диктатор с замашками маньяка!ЮАР возражает про...
  • N Z
    Автор ты заболел? Трактор играет с Минском!!!«Трактор» одержал...
  • N Z
    А нас кто-нибудь будет спрашивать? Может быть они сначала извинятся и на коленях что-нибудь исполнят или в позе бобра...Франция и Германи...

"Враг лишил нас главного преимущества": Важнейшее оружие ВС России стало бесполезно. Угроза больше ATACMS. Необходимо решение с самого верха

"Враг лишил нас главного преимущества": Важнейшее оружие ВС России стало бесполезно. Угроза больше ATACMS. Необходимо решение с самого верха

Военкор Шлепченко в большом интервью рассказал о том, что часть оружия наших подразделений оказалось по сути бесполезно – речь идёт, в том числе, о важнейшем вооружении русской армии, таких как "Тюльпаны" и ТОС: "враг лишил нас главного преимущества".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ак
александр крот
Сталина надо чтоб бюрократия на передок отправить
Ответить
16 час.
наверх