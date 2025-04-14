"Враг лишил нас главного преимущества": Важнейшее оружие ВС России стало бесполезно. Угроза больше ATACMS. Необходимо решение с самого верха

Военкор Шлепченко в большом интервью рассказал о том, что часть оружия наших подразделений оказалось по сути бесполезно – речь идёт, в том числе, о важнейшем вооружении русской армии, таких как "Тюльпаны" и ТОС: "враг лишил нас главного преимущества".