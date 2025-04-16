Вернулись к росту – цены на золото установили новый рекорд Татьяна АрестоваВ ходе торгов 16 апреля был установлен новый исторический максимум цен на золото.
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