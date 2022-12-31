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Норик Авдалян поздравляет с наступающим: «Желаю мирного неба над головой и крепкого здоровья»

Норик Авдалян поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. «От всей души хочу поздравить все свое комьюнити и наших дорогих болельщиков с наступающим Новым годом.

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