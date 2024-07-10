В Индии оценили оказанную Путиным премьер-министру великой державы «редкую честь»

“Побывать у друга дома – это, конечно, большая радость. Вы меня пригласили к себе домой”, – по-восточному цветисто поблагодарил прибывший в Москву с визитом премьер-министр Индии российского президента, обратившегося к Нарендре Моди как к «дорогому другу».
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