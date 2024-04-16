«Первый канал» доигрался – жуткая провокация в день единения России и Беларуси, что будет с Эрнстом?

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Продажный хлопец, однако... напомните мне, какое у него &quot;базовое образование&quot;? Биолог, кажется, любитель бабочек? цветочков? тычинок и пестиков? Як же его занесло на телевидение?.. Да еще на Первый канал... И кто его, сучий потрох эдакий, наверху &quot;крышует&quot;?..
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18 час.
Groomstyl Савина
Столько всего сделал и все еще руководит гуссударственным каналом? Вот как хотите, но не верю, что это возможно без одобрения на самом верху
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18 час.
Игорь Корнаковский
Угадайте с трех раз...
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