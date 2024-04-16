«Первый канал» доигрался – жуткая провокация в день единения России и Беларуси, что будет с Эрнстом?

ВУ

Владимир Уфимцев

Продажный хлопец, однако... напомните мне, какое у него "базовое образование"? Биолог, кажется, любитель бабочек? цветочков? тычинок и пестиков? Як же его занесло на телевидение?.. Да еще на Первый канал... И кто его, сучий потрох эдакий, наверху "крышует"?..