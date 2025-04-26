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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Юбенк-младший победил Конора Бенна на турнире в Лондоне

В Лондоне прошел вечер бокса, который возглавил бой в среднем весе между Крисом Юбенком-младшим (35-3) и Конором Бенном (23-1).

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