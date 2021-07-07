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Эксперт спрогнозировал формирование коллективного иммунитета к COVID

Эксперт спрогнозировал формирование коллективного иммунитета к COVID

Эксперт рассказал, когда можно ожидать формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в России, передает ТАСС.

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Юлия
В Израиле уже к весне было 60% вакцинированных. И?
Владимир Афанасьев
что это за хрень коллективный иммунитет? один долбарик пукнул и по незнанию остальные последовали примеру, на селе был случай" корова пукнула , рога отвалились"!

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