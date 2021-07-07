Эксперт спрогнозировал формирование коллективного иммунитета к COVID

АиФ.ru | Объясняем, что происходитПолитикаЭксперт спрогнозировал формирование коллективного иммунитета к COVIDЭксперт рассказал, когда можно ожидать формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в России, передает ТАСС.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮЮлияВ Израиле уже к весне было 60% вакцинированных. И?Владимир Афанасьевчто это за хрень коллективный иммунитет? один долбарик пукнул и по незнанию остальные последовали примеру, на селе был случай" корова пукнула , рога отвалились"!Комментировать
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