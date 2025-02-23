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Военное обозрение

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Коктебельский десант: невозможное - возможно!

Коктебельский десант: невозможное - возможно!

«Audentes fortuna juvat» — смелым помогает удача, говорили римляне. Сомнительно, чтобы в истории встречались военные предприятия, к которым данная пословица подходила бы больше, чем к Коктебельскому десанту 1941 года.

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