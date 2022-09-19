Наш потерянный мир

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В Японии госпитализировали почетного императора Акихито

В Японии госпитализировали почетного императора Акихито

Почетного императора Японии Акихито госпитализировали в понедельник, 19 сентября, для операций на глазах Сегодня утром в сопровождении своей жены почетной императрицы Митико 89-летний Акихито направился в госпиталь при Токийском университете.

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