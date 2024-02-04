На Украине рассказали о 350-ти российских танках, сосредоточенных на Купянском направлении

ЛК

Любовь Кузьмина

Это кто же нас будет слушать? Путин ответил на этот вопрос, когда посетил госпиталь и один боец на излечении задал ему этот вопрос.Если говорить правду, то все знают, что "рыба гниет с головы". А вот где эта голова мы не знаем и вряд ли нам скажут.Если мы думаем, что президент управляет нашей страной, то лично у меня в этом большие сомнения. Скорее всего правит страной "золотой телец" или по другому финансово-промышленный олигархат.Недавно была публикация, отследили нефтетанкер. который заправили нефтью в Усть-Луге на Балтике и этот танкер через Средиземное и Черное моря оказался в порту Одессы.В настоящее время у ВСУ и Запада вошло в систему, бить по мирным людям в ЛНР, ДНР и в самой России. Но ответа не будет и об этом заявил Путин.Видимо есть силы в России, которые не дают развернуться и наконец начать действовать.