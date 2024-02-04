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Несекретные материалы

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На Украине рассказали о 350-ти российских танках, сосредоточенных на Купянском направлении

На Украине рассказали о 350-ти российских танках, сосредоточенных на Купянском направлении

Российская армия еще не начинала по-настоящему масштабного наступления. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

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Комментарии
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Борис Кокин
Это не нам решать, есть генщтаб, им наверное виднее когда наступать, куда наступать и какими силами.
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15 час.
Ural Karahanow
Танковые клинья закончились под Прохоровкой. Бить надо  хохлов смертным боем, а не оперировать.
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Это кто же нас будет слушать? Путин ответил на этот вопрос, когда посетил госпиталь и один боец на излечении задал ему этот вопрос.Если говорить правду, то все знают, что &quot;рыба гниет с головы&quot;. А вот где эта голова мы не знаем и вряд ли нам скажут.Если мы думаем, что президент управляет нашей страной, то лично у меня в этом большие сомнения. Скорее всего правит страной &quot;золотой телец&quot; или по другому финансово-промышленный олигархат.Недавно была публикация, отследили нефтетанкер. который заправили нефтью в Усть-Луге на Балтике и этот танкер через Средиземное и Черное моря оказался в порту Одессы.В настоящее время у ВСУ и Запада вошло в систему, бить по мирным людям в ЛНР, ДНР и в самой России. Но ответа не будет и об этом заявил Путин.Видимо есть силы в России, которые не дают развернуться и наконец начать действовать.
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10 час.

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