Стало известно об увеличении активного срока службы российских спутников связи

Активный срок службы российских спутников связи увеличился до 15 лет. Об этом стало известно из интервью газете «Красная звезда» начальника Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Германа Титова полковника Антона Оголева.
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