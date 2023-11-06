Филипп Киркоров пал на колени перед разведенной Ириной Винер

Филипп Киркоров принял участие в звездном параде в Дубае в рамках фестиваля Best Music Fest. А когда к нему потянулись поклонники с цветами, рассмотрел среди них 75-летнюю Ирину Винер, встав перед ней на одно колено.
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