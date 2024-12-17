В Кудрово у матери случился конфликт с сыном. Ему 11 лет. Казалось бы, ну и что? А весь сыр-бор из-за кроссовок! Как стало известно Мойке78, встревоженная женщина утром 17 декабря обратилась в полицию.
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В Кудрово у матери случился конфликт с сыном. Ему 11 лет. Казалось бы, ну и что? А весь сыр-бор из-за кроссовок! Как стало известно Мойке78, встревоженная женщина утром 17 декабря обратилась в полицию.