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Мойка78.ру Новости СПб

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В Кудрово у матери случился конфликт с сыном. Ему 11 лет. Казалось бы, ну и что? А весь сыр-бор из-за кроссовок! Как стало известно Мойке78, встревоженная женщина утром 17 декабря обратилась в полицию.

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