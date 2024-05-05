Культурная делегация из Лихославля отправилась на родину Есенина

Заведующий отделом по делам культуры управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лихославльского округа Ксения Зайцева вместе с руководителями органов управления культурой, директорами, специалистами культурно-досуговых учреждений Тверской области с рабочим визитом посетили Рязань.
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