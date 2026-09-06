AfD Predicted To Win In Saxony-Anhalt As Merz Panics, Antifa Floods Streets Voters in Saxony-Anhalt head to the polls today in an election that could deliver Germany's most massive political shock in decades, with the right-wing Alternative für Deutschland on track to beat Chancellor Friedrich Merz's Christian Democrats.
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